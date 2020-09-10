حصيلة قياسية.. الهند تسجل أكثر من 95 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الهند اليوم، الخميس، قفزة قياسية في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت لأكثر من 95 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة فقط.









وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت اليوم، الخميس، قفزة قياسية دفعت إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 4.4 مليون.









وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، سجلت الهند 95735 إصابة جديدة و1172 وفاة، وهو أعلى رقم للوفيات في يوم واحد منذ أكثر من شهر، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي لأكثر من 75 ألفًا.









واحتلت الهند المرتبة الثانية من بين دول العالم الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث تنتشر بها العدوى بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم.









واستأنفت الهند معظم أنشطتها الاقتصادية كما تم استئناف خدمات المترو والأنشطة الأخرى في البلاد بموجب إرشادات وتوصيات المركز المعني بمكافحة كورونا.







