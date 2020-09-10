بقبعة مرسومة.. شاهد أحدث ظهور لـ مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت مي الغيطي
، في الصور بقبعة مرسومة علي الحائط وأخذت صورا بوضعيات مختلفة حيث ارتدت بلوزة باللون الأخضر مما أبرز جمالها.
ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابه تتناسب مع إطلالتها مما جذب انتباه متابعيها.
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وجاءت التعليقات على الصور كالتالي:
- مفتقدينك
-وحشتينااا اوي
- شكلك حلو
يذكر أن مي الغيطي
شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".