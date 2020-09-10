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فن

بقبعة مرسومة.. شاهد أحدث ظهور لـ مي الغيطي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
مي الغيطي
مي الغيطي
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ندى فكري
نشرت الفنانة مي الغيطي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت مي الغيطي، في الصور بقبعة مرسومة علي الحائط وأخذت صورا بوضعيات مختلفة حيث ارتدت بلوزة باللون الأخضر مما أبرز جمالها.

ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابه تتناسب مع إطلالتها مما جذب انتباه متابعيها.

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وجاءت التعليقات على الصور كالتالي:
- مفتقدينك
-وحشتينااا اوي 
- شكلك حلو

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

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Good morning ☀️

A post shared by May Elghety (@mayelghety) on

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