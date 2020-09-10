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أخبار العالم

مستعدون للتدخل.. أول تعليق من فرنسا على حريق مرفأ بيروت الهائل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:50 م
أول تعليق من فرنسا
أول تعليق من فرنسا على حريق مرفأ بيروت الهائل
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دعاء أبوهشيمة
أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن استعدادها للمساعدة بشأن حريق مرفأ بيروت إذا تطلب الأمر؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وقبل قليل، ندلع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

وطلب مصدر عسكري من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية أن الدفاع المدني إلى جانب مروحيات الجيش يباشرون بعمليات إطفاء الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من البكر التنبؤ بأسباب الحريق.

وعلى الرغم من ذلك، طمأن الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتانة، أن "الحريق لن يؤدي الى أي انفجار وما هو مشتعل خردوات ولا اصابات في المكان والجيش يسيطر على الوضع في المكان".

وأكد كتانة، أن الحريق بالمنطقة الحرة في مرفأ بيروت ليس مفتعلًا.

وأضاف: "حتى الساعة نقلنا حالة واحدة فقط تعاني من ضيق في النفس ولا داعي للهلع".

وشهدت بيروت مأساة كبرى في 4 أغسطس الماضي عندما وقع انفجار هائل إثر نشوب النيران في كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات.
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