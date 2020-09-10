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حوادث

ضبط أب لتعديه على نجله في محاولة لقتله بسوهاج

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:33 م
ضبط أب لتعديه على
ضبط أب لتعديه على نجله
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قسم المحافظات
ألقى ضباط مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، القبض على "مصطفى .ر. م"، 55 عامًا، عامل، لاتهامه بالتعدي على نجله بآلة حادة، وإصابته بالصدر والساعد، بسبب خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من من مركز شرطة البلينا، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. م. م"، 28 عامًا، عامل، مُصاب بجرح طعني بالصدر وآخر بالساعد الأيسر.

وبالإنتقال والفحص وسؤال زوجته المجني عليه "هايدي. أ. ح"، 19 عامًا، ربة منزل، اتهمت والد زوجها "مصطفي. ر. م"، 55 عامًا، عامل، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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