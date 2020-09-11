وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، اليوم الجمعة، المشروع الجديد لترميم الكباش بمعبد الكرنك بمحافظة الاقصر ، وكان برفقته الدكتور مصطفي وزيرى الامين العام بوزارة الاثار
تنفذ المشروع الضخم بعثة مصرية خالصة حيث يتم ترميم الكباش بمنطقة الفناء الاول بمعبد الكرنك والذى يضم ٣٣ كبشا نقل منهم 4 تماثيل إلى ميدان التحرير بالقاهرة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة.
وتقوم البعثة المصرية الآن بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة ، وهي الكباش الموجودة في الجهة الجنوبية من الفناء، .
الجدير بالذكر أن هذه الكباش تم ترميمها فترة السبعينيات وأصبحت بحالة سيئة فوجب التدخل الفوري لترميمها، على أن يتم افتتاح طريق الكباش الداخلي قبل يوم التراث العالمي.
و كان قد وصل الوزير الى محافظة الأقصر مساء الخميس، وتفقد سير الاعمال بمتحف الأقصر العام ، كما عقد اجتماعا موسعا مع اعضاء غرفة شركات السياحة و مديرى الفنادق لبحث كافة الإجراءات المتخذة واهم سبل انجاح الموسم السياحى الجديد .