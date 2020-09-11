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محافظات

وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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شمس يونس
تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، اليوم الجمعة،  المشروع  الجديد لترميم الكباش بمعبد الكرنك  بمحافظة الاقصر ، وكان برفقته الدكتور مصطفي وزيرى الامين العام بوزارة الاثار

تنفذ المشروع الضخم بعثة مصرية خالصة حيث يتم ترميم الكباش بمنطقة الفناء الاول بمعبد الكرنك والذى يضم ٣٣  كبشا نقل منهم 4 تماثيل  إلى ميدان التحرير بالقاهرة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة.
وتقوم البعثة المصرية الآن بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة ، وهي الكباش الموجودة في الجهة الجنوبية من الفناء، .

 

 
الجدير بالذكر أن هذه الكباش  تم ترميمها فترة السبعينيات وأصبحت بحالة سيئة فوجب التدخل الفوري لترميمها، على أن يتم افتتاح طريق الكباش الداخلي قبل يوم التراث العالمي.

و كان قد وصل الوزير الى محافظة الأقصر مساء الخميس،  وتفقد  سير الاعمال بمتحف الأقصر العام ، كما عقد اجتماعا موسعا مع اعضاء غرفة شركات السياحة و مديرى الفنادق  لبحث كافة الإجراءات المتخذة واهم سبل انجاح الموسم السياحى الجديد . 


وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد
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