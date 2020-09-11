وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم ٢٩ كبشا بالأقصر| شاهد

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، اليوم الجمعة، المشروع الجديد لترميم الكباش بمعبد الكرنك بمحافظة الاقصر ، وكان برفقته الدكتور مصطفي وزيرى الامين العام بوزارة الاثار





تنفذ المشروع الضخم بعثة مصرية خالصة حيث يتم ترميم الكباش بمنطقة الفناء الاول بمعبد الكرنك والذى يضم ٣٣ كبشا نقل منهم 4 تماثيل إلى ميدان التحرير بالقاهرة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة.

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وتقوم البعثة المصرية الآن بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة ، وهي الكباش الموجودة في الجهة الجنوبية من الفناء، .



