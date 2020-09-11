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فن

قصة زبيبة.. مشاركة عربية فعالة بـ مهرجان تورونتو السينمائي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:31 م
عاش يا كابتن
عاش يا كابتن
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محمد نبيـل
انطلق أمس الخميس مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بدورة افتراضية، حالت ظروف فيروس كورونا دون إقامتها بشكل طبيعي، وتشهد غياب للجمهور وضيوف المهرجان الكندي الشهير.

ويشهد المهرجان مشاركة مصرية عبر الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، يتناول قصّة "زبيبة"، فتاة مصرية في التاسعة من العمر، تحلم بأن تصبح بطلة في رياضة رفع الأثقال. بمساعدة مدرّبها كابتن "رمضان"، تسعى إلى تحقيق هذا الحلم غير المألوف مواجهةً كل الصعاب سواء أكانت الإصابة الجسديّة أو المجتمع أو الفقر أو الفساد أو الدين.

مي زايد مخرجة ومنتجة مصرية، درست هندسة الاتصالات في جامعة الإسكندرية، قبل أن تتجه للعمل بصناعة السينما، وكانت البداية بالمشاركة في ورشة بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية عام ٢٠٠٩، حصلت بعدها على منحة "فولبرايت" لتدرس السينما بكلية ولزلي في أمريكا عام ٢٠١٢ والتي أتاحت لها الفرصة للالتحاق بمعهد ماساتشوستس MIT لدراسة التقنية الجديدة لصناعة الأفلام التسجيلية.

بدأت "زايد" رحلتها في عالم السينما عام 2010، بالمشاركة في فيلم "حاوي" كمساعدة مخرج تحت التمرين مع المخرج إبراهيم البطوط، وفي 2013 شاركت في كتابة وإخراج وإنتاج وتصوير فيلمها الروائي الطويل الأول "أوضة الفيران" بمشاركة ٥ مخرجين آخرين، والذي عرض في مهرجان دبي السينمائي عام ٢٠١٣.

شاركت مي زايد في تأسيس شركة إنتاج "أفلام روفيز" عام ٢٠١٣، قبل أن تؤسس شركة "كليو ميديا" للإنتاج والتوزيع بمدﻳنة الأسكندﺭية.
 
للمخرجة مي زايد عدد من الأفلام القصيرة شاركت في مهرجانات دولية، كان آخرها "ذاكرة عبّاد الشمس" الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام ٢٠١٦، وحصل على جائزة أفضل فيلم تجريبي في منصة الشارقة للأفلام عام ٢٠١٩.

وبجانب عملها كمخرجة ومنتجة عملت مي زايد كمديرة تصوير في الفيلم الروائي الطويل "في في" الذي قام بإنتاجه المخرج الألماني توم تيكفر في كينيا عام ٢٠١٤، كما قامت بمونتاج الفيلم التسجيلي الطويل "عندي صورة" الحاصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي عام ٢٠١٧، وجائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية في المهرجان القومي للسينما عام ٢٠١٨ وجائزة أفضل فيلم تسجيلي في منصة الشارقة للأفلام ٢٠١٩.

كما يشارك الفيلم الفلسطيني Gaza Mon Amour ضمن قسم Discovery، ويعد هذا الفيلم العربي، هو العمل الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان الكندي، المقامة فيما بين 10 و20 سبتمبر الحالي، وسيحصل الفيلم على 5 عروض خلال مشاركته بالمهرجان.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.
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