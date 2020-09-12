بكاء أمير كرارة بحفل زفاف شقيقته

واحتفل النجم أمير كرارة مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوصوله إلى 2 مليون متابع، موجها شكره وامتنانه لمتابعيه، عبر تغريدة نشرها على حسابه.





وكتب أمير كرارة : «شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعني علي تويتر وبتمنى اكون دايما عن حسن ظنكم»، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات من متابعينه الذين حرصوا على تهنئته.





احتفل النجم أمير كرارة بزفاف شقيقته في حفل محدود، شهد حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.وخلال الحفل، رقص أمير كرارة مع شقيقته ولكنه لم يتمالك دموعه.