AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تسجل 3038 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
إسرائيل تسجل 3038
إسرائيل تسجل 3038 إصابة كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 15 وفاة و3038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1090 وفاة، والإصابات إلى 148564 إصابة.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 13 وفاة و2,125 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية ويرقد 486 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 146 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي ويبلغ عدد الحالات النشطة 35,746 حالة، في حين سجلت 111,728 حالة تعاف.

وشهدت إسرائيل تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ مارس الماضي بلغت 4217 إصابة. 

وصادق "المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا" على تقييدات جديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية عليها يوم الأحد، في ظل معارضة من وزراء المالية والإسكان والاستخبارات.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض إغلاق شامل بين "رأس السنة العبرية" يوم الجمعة المقبل وحتى "عيد العُرش" في التاسع من أكتوبر المقبل.

وأوصى "منسق شؤون كورونا" روني جمزو بالمصادقة على قيود تشمل حظرا للتجول خارج المدن والبلدات خلال الأعياد اليهودية. 

وطلب جمزو من الوزراء إقرار خطة "كبح صارم" التي تنص على إغلاق المؤسسات التعليمية والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه ومنع السياحة الداخلية وفرض حظر للتجول خارج المدن عشية أيام الأعياد اليهودية، على أن يتواصل الحظر حتى غداة اليوم التالي للعيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

80 ألف حالة كورونا.. إسرائيل تقرر العودة للمدارس.. ونتنياهو يبحث عدم الإغلاق

لمنع تفشي كورونا بشكل أكبر.. إسرائيل تتجه نحو الإغلاق الكامل قبل الأعياد اليهودية

تتجه للإغلاق.. إسرائيل تسجل 3392 إصابة جديدة بـ كورونا

بعد 139 ألف إصابة كورونا و1040 وفاة.. إسرائيل تدرس فرض إغلاق شامل

إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 4000 إصابة جديدة

ترشيحاتنا

توجه للطبيب فورا.. ما هي أعراض الاكتئاب المزدوج

هل يجوز الصلاة بالمكياج للمرأة أم يبطل العبادة؟ الإفتاء تجيب

طرح شقق لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة خلال العام الجاري.. تفاصيل

الدولار بـ 15.84 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12-9-2020

أسعار ومواصفات أوبل أسترا اليوم في مصر.. صور

شاهد.. أسرة مجند القطار: ابننا الناس كلها بتحبه وشكرا للحاجة صفية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور