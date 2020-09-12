إسرائيل تسجل 3038 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 15 وفاة و3038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1090 وفاة، والإصابات إلى 148564 إصابة.





ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 13 وفاة و2,125 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية ويرقد 486 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 146 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي ويبلغ عدد الحالات النشطة 35,746 حالة، في حين سجلت 111,728 حالة تعاف.





وشهدت إسرائيل تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ مارس الماضي بلغت 4217 إصابة.





وصادق "المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا" على تقييدات جديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية عليها يوم الأحد، في ظل معارضة من وزراء المالية والإسكان والاستخبارات.





وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض إغلاق شامل بين "رأس السنة العبرية" يوم الجمعة المقبل وحتى "عيد العُرش" في التاسع من أكتوبر المقبل.





وأوصى "منسق شؤون كورونا" روني جمزو بالمصادقة على قيود تشمل حظرا للتجول خارج المدن والبلدات خلال الأعياد اليهودية.





وطلب جمزو من الوزراء إقرار خطة "كبح صارم" التي تنص على إغلاق المؤسسات التعليمية والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه ومنع السياحة الداخلية وفرض حظر للتجول خارج المدن عشية أيام الأعياد اليهودية، على أن يتواصل الحظر حتى غداة اليوم التالي للعيد.



