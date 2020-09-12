بعد فقد 400 ألف فدان.. رئيس الوزراء: الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إن ملف التصالح على مخالفات البناء من القضايا الكبيرة التي تواجه الحكومة مؤكدا أننا نتصدى لهذه القضية لوضع حلول لها.





وأضاف "مدبولي"، أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين، أن غض البصر عن المخالفات يؤدي إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن مصر على مدار ٤٠ سنة فقدت 4٠٠ ألف فدان منها من ٢٠١١ حتي الآن ٩٠ ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، مشيرا إلى الحاجة إلى ١٨ مليار جنيه لتعويض هذه الأراضي.





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وألمح مدبولي، إلى أن استصلاح الأراضي سوف يستغرق مننا وقتا طويلا؛ لأنها ستكون في أراضٍ بعيدة، متابعا "أن الدولة تسعى لإصلاح الأخطاء الممتدة عبر عقود طويلة"، وأن الدولة لديها كل الحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.





وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومنهم وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والإعلام والإسكان والزراعة.





كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين والإعلامي جمال عنايات وحسين زين، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامي مصطفي بكري، وأحمد باشا.