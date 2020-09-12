نجوم غيبهم الموت بشكل مفاجئ.. علي رجب الأحدث وهيثم أحمد زكي وعمرو سمير الأشهر

أزمة صحية تداهم علي رجب خلال توجهه إلى أحمد شتا

حقنة مسكنة آخر علاج تلقاه هيثم احمد زكى قبل وفاته

مصطفى العلي ينال الشهرة بعد وفاته داخل شقته









غيب الموت المخرج على رجب منذ ساعات قليلة وذلك بشكل مفاجئ حيث لم يكن يعانى من اى أمراض وقد كان متجها الى منزل الشاعر احمد شتا وهو الامر الذى اصاب الوسط الفنى بصدمة كبيرة واعاد للاذهان النجوم الذين غيبهم الموت عن الاضواء والشهرة بشكل مفاجئ.









نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين غابوا عن دنيانا بشكل مفاجئ ...





على رجب





توفى المخرج على رجب، اليوم، وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجهه الى منزل الشاعر أحمد شتا بشكل مفاجئ وذلك عن عمر يناهز 56 عاما.





وكتب المطرب فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. المخرج على رجب فى ذمة الله".





وقدم المخرج على رجب عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من ابرز اعماله خالتى فرنسا وصايع بحر.





هيثم أحمد زكي





حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر الخميس 7 نوفمبر، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.









كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة.





تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه عائدا إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.





وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.





السعودي تومي عمران





في شهر يوليو الماضي، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العربية المختلفة، بعد وفاة الممثل السعودي تومي عمران، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.





ولم يكن رحيل الشاب تومي عمران في عز شبابه هي المعلومة الوحيدة التي أثارت إهتمام النشطاء، إلا أن غرابة الواقعة نفسها هي التي أهتم بها النشطاء، حيث أنه رحل يوم 12 يونيو الماضي، وتم الإعلان عن الخبر يوم 9 يوليو، أي بعدما يقرب عن شهر من تاريخ الوفاة.





الفنان تومى عمران ظل فى المستشفى من يوم 12 يونيو الماضي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ، وتم دفنه دون صخب وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه من خلال موقع التغريدات الصغيرة تويتر.





ولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية.





غنوة شقيقة أنغام





كتبت النهاية لحياتها خلال حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو"الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.





وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متاخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.





مصطفى العلي





لم يحظ بالحد الأدنى من الشهرة في حياته، إلا أنه مع الدقائق الأولى من نشر خبر رحيله في 28 يوليو من العام الماضي 2018، ضُجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بخبر الوفاة، وأصبح اسم الفنان الشاب مصطفى العلي هو الأكثر اهتمامًا على الساحة.





وكانت الظروف الغامضة التي رحل فيها مصطفى العلي، مناخًا لتردد العديد من الشائعات، فبالتزامن مع نشر خبر الوفاة اندلعت شائعات حول اكتشاف وفاته بعدما اقتحم جيراته الشقة بعد انبعاث رائحة منها، إلا أن زوجته نفت ذلك في منشور لها عبر فيسبوك، قالت فيه: «يا جماعة، لآخر مرة كفاية إشاعات أرجوكو، حرام عليكو. مصطفى اتوفى وفاة طبيعية جدًا في بيته وهو نايم بمنتهى الهدوء .. الله العظيم ومفيش أي كلام من اللي بيتنقل ولا جيران فتحوا عليه ولا أي حاجة من الكلام ده. اتقوا الله في نقل الأخبار».





عمرو سمير





وكانت وفاته صدمة للوسط الفني، ففي عمر الـ 33 وبصحة جيدة، توفي الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجئة.





كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها في رحلته القصيرة جدًا.