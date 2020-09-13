إقليم وسط الصعيد الثقافي يعود للساحة الأدبية.. ومنافذ بيع للكتب تجوب القرى

إنتهى إقليم وسط الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، من إعادة هيكلة جميع العاملين، بديوان عام الإقليم، والمحافظات التابعة له، المنيا، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، وذلك تنفيذا لتجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وانطلاق الإقليم في نشر الثقافة، والمعرفة، من خلال فتح العديد من منافذ بيع الكتب.





وفي هذا السياق، كشف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، في تصريحات خاصة، أن الهيكلة جاءت بمشاركة لجنة من الإقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة من مديرى عموم الشئون القانونية والموارد البشرية والتنظيم والإدارة وأمين لجنة القيادات ورئيس وأمين عام نقابة العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة.





وأوضح أن إقليم وسط الصعيد الثقافي يعتبر الأول على مستوى الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى أنهى إجراءات الهيكلة الإدارية لجميع العاملين به، مشيرا إلى أن العمل الثقافي يستمر على أكمل وجه لإقليم وسط الصعيد.





ولفت إلى أن مدير عام فرع ثقافة المنيا اجتمع مع أدباء المنيا لاختيار رئيس نادي أدب مركزى المنيا والذى انتهى الاختيار إلى الشاعر أسامة أبو النجا، كما سيعقد الإقليم مؤتمرا مع ورؤساء أندية الأدب المركزى لمحافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج لمتابعة إجراءات تنفيذ مؤتمر أدباء إقليم وسط الصعيد الثقافى فى ضوء التعليمات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء.





وأشار إلى أن الإقليم افتتح معرضين للكتاب بقريتين بمركز مدينة بلاط بالوادى الحديد، فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لتحقيق مبادىء العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن على السواء، ونشر المعرفة ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية، مؤكدًا على أن المعارض تستمر فعالياتها فى نسخته السادسة.





وأضاف أن تلك المعارض تشهد إقبالًا من أطفال القرى والعزب التابعة والمحيطة منها: "ولاد عبد الله"، و"العوينة"، و"الحاجر"، و"الجامولة"، لافتا إلى أن المعارض تصحبها بعض الفقرات الفنية التي تعكس مواهب فنية وثقافية ثرية ومتنوعة ما بين إلقاء الشعر والغناء والعزف على الآلات الموسيقية.





وافتتح الإقليم حتى مدار الأسبوع الماضي ما يقرب من 9 منافذ بيع كتب في محافظة الوادي الجديد في قرى: " تنيدة، بلاط، الجديدة، الراشدة، بيت ثقافة المعصرة، ناصر الثورة، صنعاء، ثقافة بولاق، وشرق بولاق"، كما افتتحت منافذ في محافظة المنيا، وأسيوط وسوهاج.





ويعد الإقليم الآن لافتتاح منافذ بيع في جامعة المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، ويرافق تلك المنافذ صالونات ثقافية تعقد داخل الجامعات.



