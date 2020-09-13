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فن

بدون مكياج.. لطيفة تفاجئ متابعها بأحدث ظهور لها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت لطيفة في الصورة على أحد الشواطئ بدون مكياج وعلقت قائلة: "صباح الخير". 

وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".

 كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
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