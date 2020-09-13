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القرش: الدولة تهتم بملف الزراعة وتعمل على توسيع الرقعة الزراعية.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:25 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية بالكامل تهتم بملف الزراعة وتنظر اليه بنظرة خاصة خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن منذ عام 2014 والدولة تهتم بالرقعة الزراعية وتحث على زيادتها.

وتابع مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هناك جهود كبيرة من البحث العلمي لتوسع الرقعة الزراعية والتوجه الى الصحراء لزراعتها والاستفادة منها.

وأوضح الدكتور محمد القرش أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى بوزراء الزراعة والري والاوقاف جاء لمناقشة توسع الرقعة الزراعية وتكثيف الجهود لزيادتها وزيادة الاستثمارات بها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة فى شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
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