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محافظات

مياه الفيوم: قطع مياه الشرب لمدة ٦ساعات عن مركز طامية و٥ قرى بمركزى الفيوم وسنورس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:21 م
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ،  عن انقطاع مياه الشرب غدا الإثنين الموافق ١٤ /٩/٢٠٢٠  عن مركز طامية بالكامل وقرى سيلا والصالحية والناصرية بمركز الفيوم وقرى بنى عتمان ومنشاة طنطاوى بمركز سنورس لمدة ست ساعات متواصلة.

 تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم وذلك بسبب أعمال الصيانه الطارئه التى تتم بمأخذ محطة تنقية مياه الشرب بطامية .


وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات أعمال الصيانه ولحين الانتهاء وحتى عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة تباعا .

كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية لتغطيتها للمناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى او من خلال مكتب رئيس مجلس الإدارة.
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