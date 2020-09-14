AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
ولاية فلوريدا الأمريكية
ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 2431 حالة إصابة جديدة
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية تسجيل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و8 حالات وفاة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 663 ألفا و994 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 ألفا و608 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاصمة اليابانية تسجل 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: تسجيل 25800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 52 ألفا و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

55 ألفًا و910 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

قبل موقعة حسم الدوري.. الأهلي ملك الأرقام القياسية

أخبار الفن ليلا.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني بعد قرار التحقيق معها.. حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه

سهرناكوا معانا.. أمير مرتضى يرد على إعلان اتحاد الكرة لجدول الدوري

العثور على مخلوقات شديدة الغرابة في قلب القارة القطبية أنتاركتيكا.. تفاصيل

الطمع يقل ما جمع.. شابة تقطع يدها رغبًة في المال فكان جزؤها السجن

6 ساعات بدون جلوس.. زوج يضحي من أجل راحة زوجته.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة