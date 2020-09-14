ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية تسجيل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و8 حالات وفاة.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 663 ألفا و994 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 ألفا و608 حالات.



