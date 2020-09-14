باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 301 ألف و989 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 301 ألف و989 حالة.





وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و383 حالة.

وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 132 ألفا و84 حالة إصابة في إقليم "السند" في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 97 ألفا و760 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 13 ألفا و595 حالة بينما تم تسجيل 15 ألفا و941 حالة في العاصمة إسلام أباد.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



