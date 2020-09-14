إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 حالة لليوم 12 على التوالي

سجلت كوريا الجنوبية 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل عدد الإصابات اليومي بالفيروس أقل من 200 إصابة لليوم الـ 12 على التوالي منذ 3 سبتمبر.





وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين - حسبما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و285 حالة بعد تسجيل أحدث الإصابات.





بعد أن وصل معدل الإصابات اليومي إلى ذروته والذي بلغ 441 إصابة يوم 27 أغسطس وسط اكتشاف إصابات جماعية في العاصمة وضواحيها، تراجع العدد إلى أقل من 400 إصابة ثم إلى أقل من 300 إصابة وإلى أقل من 200 إصابة. وسجلت كوريا الجنوبية اليوم أقل من 200 إصابة لليوم الـ 12 على التوالي منذ 3 سبتمبر.





وشهدت البلاد الاتجاه التراجعي في عدد الإصابات اليومي خلال الأيام الأربعة الأخيرة. ويعد العدد المسجل اليوم (109 إصابات) الأقل منذ 14 أغسطس (103 إصابات).





غير أن انخفاض عدد اليوم يرجع جزئيا إلى انخفاض عدد فحوصات كورونا خلال يوم الأمس. وفي عطلة نهاية الأسبوع، تجري البلاد عادة عددا أقل من فحوصات كورونا مقارنة مع أيام الأسبوع.





ومن بين الـ109 إصابات الجديدة، كانت هناك 98 إصابة محلية و11 إصابة وافدة من الخارج. وسجل العدد اليومي للإصابات المحلية أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم الأمس (99 إصابة محلية).





ومن بين الـ 11 إصابة الوافدة، تم تأكيد 5 إصابات منها أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ6 إصابات المتبقية أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.





ومن بين الحالات الوافدة، كانت 6 إصابات وافدة من أوزبكستان، وإصابتان من الفلبين، وإصابة واحدة من كل من الهند وقطر وميانمار. وكان جميعهم أجانب.





وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا بمقدار 5 حالات إلى 363 حالة وفاة. وبلغت نسبة الوفيات بكورونا 63ر1 %.