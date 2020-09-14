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أخبار العالم

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس. 

وقالت لجنة الصحة الصينية إن جميع الحالات التي تم رصدها في الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت قادمة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية, 

وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85194 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 متوفى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يومية، في العالم، وذلك بتسجل 307 ألف 930 إصابة خلال 24 ساعة فقط. 

وقالت المنظمة إنها سجلت أكثر من 5500 حالة وفاة حول العالم ليصل إجمالي الوفيا حول العالم أكثر من 910 آلاف حالة وفاة. 
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