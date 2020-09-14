الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس.





وقالت لجنة الصحة الصينية إن جميع الحالات التي تم رصدها في الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت قادمة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية,





وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85194 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 متوفى.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يومية، في العالم، وذلك بتسجل 307 ألف 930 إصابة خلال 24 ساعة فقط.



