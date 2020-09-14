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اقتصاد

عيار 24 بـ 966 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-9-2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
شهدت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-9-2020، استقرارا علي مستوي المعدن الأصفر منذ أمس لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 845 جنيها بمحالات الصاغة كأعلي سعر اليوم  وحتي أمس.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 966 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 إلي 724 جنيها كأعلي سعر.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 563 جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6760 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.034 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 965.714 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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