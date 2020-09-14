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توك شو

انتهاء الموجة الأولى لـ كورونا.. شاهد أستاذ مناعة يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:22 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، إننا فى مرحلة انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وأضاف مصباح ، خلال مداخلة هاتفية على إكسترا نيوز، أن مصر فى مرحلة مميزة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.

ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين ملتزمة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وهناك بعض الأشخاص غير ملتزمين.

وأشار إلى أن المواجهة الثانية لفيروس كورونا، ستكون أكثر شراسة، ولذلك على الجميع الالتزام، مؤكدا أن الجميع يتمنى الا يحدث سيناريو سيئ.

وحذر أستاذ المناع من ترخى بعض المواطنين فى التعامل مع كورونا، وطالب أكثر من مرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 

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