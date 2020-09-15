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محافظات

المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
المنطقة الشاطئية
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان
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زينب الزغبي
افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنطقة الشاطئية بفندق شتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر محافظة دمياط،  بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمنطقة على البحر المتوسط، بتكلفة 10 ملايين جنيه. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الفندق ضمن عدد من المشروعات في محافظة دمياط في ديسمبر 2019. 

ويعد شتيجنبرجر اللسان أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناحا. 

وشمل تطوير المنطقة الشاطئية التالي: المطعم المطل على البحر، وكافة أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك أعمال الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الالكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون. 

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وتضمن التطوير أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية والواجهات والفرش الداخلي والخارجي، وأعمال تنسيق الموقع العام والشاطئ، وإنشاء مطبخ كامل مجهز، ومنطقة لألعاب الأطفال. 

وتخدم المنطقة الشاطئية نزلاء الفندق كشاطئ خاص فضلا عن استقبال الزائرين من خارج الفندق.
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
المنطقة الشاطئية لفندق اللسان في رأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور
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بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح المنطقة الشاطئية لـ فندق شتايجنبرجر اللسان في رأس البر

افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور

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