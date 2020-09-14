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فن

أصالة تعلن عن موعد طرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - ندى فكرى
أعلنت الفنانة أصالة عن موعد صدور ألبومها الخليجى الجديد.

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض المقاطع من الألبوم.

وكتبت أصالة: "باقى يوم واحد".

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يذكر أن كشفت المطربة السورية أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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