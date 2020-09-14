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كنز مضادات الأكسدة.. سر أهمية الأطعمة الحمراء للجسم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:34 م
فوائد الاطعمة الحمراء
فوائد الاطعمة الحمراء
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رشا عوني
تعتبر الاطعمة الحمراء من أهم أنواع الأكلات الصحية التي يحتاجها الجسم ، والتي لها قدرة هائلة على الحماية من الأمراض، كالطماطم و الفلفل الأحمر ، والبنجر ، وكذلك بعض أنواع الفاكهة الحمراء كالفراولة و الكريز والبرقوق.

ويعود سر الأطعمة الحمراء إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تكسبها هذا اللون، مما يجعلها مهمة لحماية الجسم من الأمراض وبشكل خاص مرض السرطان، كما أنها تحمي من النوبات القلبية و الدماغية ، وتقوم مضادات الأكسدة بتحفيز جهاز المناعة وتقويته في مواجهة العدوى والفيروسات.

ومن فوائد الأطعمة الحمراء أنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم ، وتقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، بحسب موقع HEALTHLINE . 

كما تحتوى الأطعمة الحمراء أيضا على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويحفزه ضد الأمراض.

وتحارب الأطعمة الحمراء التهابات المفاصل ، وكذلك تساعد على إنتاج الكولاجين وتقليل فرص الإصابة بالتجاعيد.

الأطعمة الحمراء أيضا لها دور كبير في علاج مشاكل المعدة حيث أنها غنية بنسبة من الماء والألياف مما يسهل عملية الهضم ، وكذلك تحميك من الامساك وتساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل افضل.
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