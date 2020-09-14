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أخبار العالم

بـ قذائف المدفعية.. القوات التركية ومرتزقتها تستهدف منازل وممتلكات المدنيين في سوريا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:37 م
القوات التركية ومرتزقتها
القوات التركية ومرتزقتها تستهدف منازل وممتلكات المدنيين في س
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قسم الخارجي
جددت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين، اليوم الاثنين، عدوانهم بالقذائف المدفعية على منازل وممتلكات المدنيين في القرى الواقعة إلى الغرب من تل أبيض بريف الرقة السوري.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت مصادر محلية أن القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية قاموا باستهداف عدد من المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية كوبرلك غرب تل أبيض بالقذائف المدفعية مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



وفي وقت سابق من اليوم، قتل أحد عناصر القوات التركية وأصيب آخر في هجوم استهدف سيارتهما شمالي سوريا.

وتعرضت السيارة التي كان يقودها فريق الهلال الأحمر، المكون من 3 عناصر، لهجوم من قبل أشخاص ملثمين في مركبتين. 

وفي أوائل الشهر الجاري، اعتدت القوات التركية وعدد من الإرهابيين على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة.

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