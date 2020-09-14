جيب قصيرة وكعب عال.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة





وتألقت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بإطلالة كلاسيكية جذابة، مرتدية بلوزة ستان باللون السيمون الهادئ، مع جيب قصيرة باللون الأوف وايت لإبراز جمال أنوثتها.





وانتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الأوف وايت لاستكمال إطلالتها.





وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف تكشف عن جمالها.





ووضعت المكياج الهادىء المرتكز على الألوان الوردية البسيطة.





نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.