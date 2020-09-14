AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق فرنسي على العلاقات بين البحرين وإسرائيل.. وطلب حاسم لتل أبيب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:17 م
فرنسا رحبت باتفاقات
فرنسا رحبت باتفاقات السلام
Advertisements
محمد علي
علقت وزارة الخارجية الفرنسية على اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل، ومسألة ضم أراضٍ جديدة من قبل الاحتلال من أملاك الفلسطينيين.

وفق ما أوردت وسائل إعلام، أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، التي توقفت كثيرًا، مؤيدة بذلك استمرارها على إنه هو الحل الأفضل، خلال الفترة الحالية.
 
وأكدت فرنسا وقوفها إلى جانب فلسطين، بضرورة أن يصبح تعليق ضم الأراضي الفلسطينية إجراء نهائيا من قبل سلطات الإحتلال، بألا تقدم أبدًا على أي على ضم آخر.

كما رحبت  فرنسا بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، وكذلك مع الإمارات في وقتٍ سابق.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى إن المستجدات على الأرض  يجب أن تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. مصر تثمن جهود القائمين عليه.. فرنسا: خطوة إيجايبة.. وبريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وتل أبيب

إعلامية كويتية: الإمارات قطعت الطريق أمام المتاجرة بالقضية الفلسطينية

أول تعليق رسمي فلسطيني على معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

برعاية أمريكية.. البحرين تتوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل.. وترحيب عربي ودولي بالخطوة التاريخية

أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

ألمانيا تعلن موقفها من اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

ترشيحاتنا

ودع زوجته بقبلة وخاف من قتله.. وودوارد يكشف ما دار قبل لقاء ترامب بزعيم كوريا الشمالية

أنا غلطت ..رضوى الشربينى تعتذر لغير المحجبات

قطع المياه عن مناطق في التجمع والرحاب اعتبارا من غد

الأفراح تعود للفنادق.. رئيس الوزراء: 300 فرد حد أقصى.. أصحاب الفنادق: يحد من نزيف القطاع

شاهد.. ماذا فعل العراقيون مع جثث ضحايا كورونا بعد دفنهم

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا

أفلت من العقاب.. بيرلسكوني الملياردير الإيطالي سيئ السمعة ينجو بأعجوبة من كورونا | صور