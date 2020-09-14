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توك شو

بسبب النجم العالمي براد بيت.. خناقة على الهواء بين داليا مصطفى ومنال سلامة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:47 م
داليا مصطفى وشريف
داليا مصطفى وشريف سلامة
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حمزة شعيب
دخلت الفنانة منال سلامة في مشادة  كوميدية مع الفنانة داليا مصطفي زوجة أخيها شريف سلامة.

وبدأت المشادة بعد سؤال منال سلامة لـ داليا مصطفي عن الفنان الذى تحلم بالوقوف أمامها لترد الأخيرة، بيراد بت، وهو الأمر دفع منال سلامة لتمازج زوجة أخيها قائلة:" الإجابة دي هتعملك مشاكل".

وتابعت منال سلامة خلال تقديمها البرنامج حلو الكلام والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" بيراد بت ولا شريف سلامة ياجماعة موجهة كلامها للجمهور، لترد داليا مصطفي خلو الجمهور يحكم".

واردفت داليا مصطفي: "انا بقول لبنتي كده فبتقولي لا بابا قمر، لترد ضاحكة منال سلامة :" ايوة أخويا قمرين".
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