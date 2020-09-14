القرصان.. علماء يكتشفون أسرارا جديدة حول ألاعيب فيروس كورونا.. تفاصيل

اكتشف باحثون بالمعهد الفيدرالي التكنولوجي بزيورخ وجامعة برن آلية يتلاعب بها فيروس كورونا بالخلايا البشرية لضمان تكاثرها، حيث ستساعد هذه المعرفة في تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا.

وشبه الباحثون تحكم فيروس كورونا في خلية مصابة بالقرصان الذي يختطف سفينة، لاعتمادها على الموارد والآلات الجزيئية للخلية للتكاثر.

وأشار الباحثون إلى أن هذا ينطبق على SARS-CoV-2 ، العامل المسبب لوباء COVID-19.

واكتشف باحثون بالمعهد الفيدرالي التكنولوجي بزيورخ وجامعة برن آلية يستخدمها فيروس كورونا لتفضيل إنتاج بروتيناته على بروتينات الخلية.

وأوضح الباحثون أنه هذه الآلية تؤدي إلى تقليل الخلايا بشكل كبير لإنتاج البروتينات الخاصة بها، وبدلًا من ذلك تنتج البروتينات الفيروسية فقط تقريبًا، لافتين إلى أن هذا الأمر لا يعزز فقط إنتاج فيروسات جديدة ، بل يثبط أيضًا الاستجابة المناعية ضد عدوى كورونا.

وأشار الباحثون، إلى أن بعد دخول الفيروس إلى خلية بشرية أثناء الإصابة بعدوى SARS-CoV-2 ، يتم إنتاج البروتين الفيروسي NSP1 كأحد البروتينات الفيروسية الأولى.





كان معروفًا بالفعل من فيروسات كورونا الأخرى أن NSP1 يثبط إنتاج البروتينات الخاصة بالخلية، لكن لم يتضح بعد كيف يحدث ذلك.

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واكتشفت المجموعات المتعاونة مع المعهد الفيدرالي التكنولوجي وجامعة برن كيف يثبط NSP1 إنتاج البروتين الخلوي.

يظهر هذا العمل الآن في الصحافة ويكمل النتائج التي تم الحصول عليها بشكل مستقل حول موضوع ذي صلة تم نشره مؤخرًا من قبل فريق بحث في ألمانيا.

وباستخدام التجارب البيوكيميائية والخلوية ، تمكن الباحثون من إظهار أن NSP1 وحده كافٍ لتثبيط إنتاج البروتين. استنادًا إلى الصورة التفصيلية لوضع الربط لـ NSP1 ، تمكن الباحثون من إنتاج متغيرات NSP1 المعدلة التي فقدت تأثيرها المثبط.





من المحتمل أن يتم إضعاف فيروسات SARS-CoV-2 ذات المتغيرات غير النشطة من بروتين NSP1 بحيث لم يعد بإمكانها التسبب في مرض شديد.





يمكن استخدام مثل هذه الفيروسات الموهنة كلقاح، وهو المبدأ الذي تقوم عليه بالفعل العديد من اللقاحات الأخرى ضد الأمراض الفيروسية.





وشرح أوليفر مولمان ، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة برن والمؤلف المشارك للدراسة أن

الباحثين مهتمين أيضًا بالسؤال عن سبب إنتاج البروتينات الفيروسية بكميات كبيرة على الرغم من تثبيط وظيفة الريبوسوم بواسطة NSP1. اكتشفوا أن الحمض النووي الريبي الفيروسي له خصائص فريدة من نوعها ، والتي بسببها تقرأه الريبوسومات بكفاءة عالية مقارنةً بالرسول الخلوي RNAs "بواسطة NSP1 الذي يحجب الريبوسومات، تصبح الريبوسومات الوظيفية نادرة وفي نفس الوقت يمكن أن يشكل الحمض النووي الريبي الفيروسي نصف إجمالي الحمض النووي الريبي في الخلية. في ظل هذه الظروف ، يُقرأ الحمض النووي الريبي الفيروسي بشكل تفضيلي من الريبوسومات التي لا تزال تعمل مقارنةً بالريبوزومات الخاصة بالخلية messenger RNA ".



