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أخبار العالم

بشرى حول لقاح كورونا الروسي.. وتأكيد من مسئول كبير

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:34 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
تجرى التجارب الروسية قدمًا على أول لقاح روسي في العالم لفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، بحسب ما ذكرت شبكة آر تي.


قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إن  التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لكورونا المستجد، سبوتنيك في، تجري على قدمٍ وساق، حيث تطوع 55 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين في موسكو، في هذه التجارب.






أضاف دميترييف أن "السرعة العالية في التطوع ترجع إلى حد كبير إلى فهم المتطوعين لسلامة وفعالية منصة ناقلات الفيروس البشري، والتي تشكل أساس اللقاح الروسي، وقد تم اختبارها مرارا وتكرارا من قبل الخبراء من مختلف البلدان".


وأشار إلى أنه "تم إجراء أكثر من 250 تجربة إكلينيكية وتم إصدار أكثر من 75 منشورا دوليا، يؤكد سلامة اللقاحات والأدوية الطبية القائمة على الفيروس".


وأكد المسئول الروسي،  أن الخبراء أثبتوا عدم وجود آثار جانبية خطيرة محتملة لمنصة ناقلات الفيروس الغدي البشري، على عكس التقنيات الجديدة وغير المثبتة حتى الآن.


وسبق أن أعلنت روسيا عن لقاحها الأول في العالم لمواجهة الوباء، سبوتنيك في، والذي أشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن ابنته شاركت في تجاربه وحصلت على جرعة من المصل.


وبعد الإعلان عن اللقاح تسابقت دول عدة في العالم في حجز اللقاح الروسي لضمان الحصول على تطعيمات منه ضخمة بمجرد انتاجه بشكل نهائي.

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