AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب إقبال المصريين على شرائه كملاذ آمن.. سبائك الكويت: انتعاش سوق الذهب فى مصر وتوقعات بارتفاعه عالميا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
سبائك الذهب
سبائك الذهب
Advertisements
ولاء عبد الكريم و علياء فوزى
كشفت مجموعة سبائك الكويت، أن سوق الذهب المصري ظهر أكثر تفاعلًا مع استقرار أسعار الذهب حيث استقر الجرام الخام عيار 24 عند 977 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي وارتفع سعر الجنيه الذهب مسجلًا 6840 جنيها واستمر الإقبال على شراء السبائك و الذهب الخام بصورة أكبر من السابق.


وأرجعت المجموعة، الإقبال على شراء الذهب إلي عدم وضوح الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا وهو الأمر الذي جعل الأغلبية تميل إلى الملاذات الآمنة خاصة وأن الشعب المصري بطبيعته يلجأ للذهب في كل الأحوال الاقتصادية.  

اقرأ أيضا ..سبائك الكويت: الذهب يقاوم قوة الدولار وانتعاش بورصة الأسهم 

ومن جانبه أكد رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن حركة الشراء عادت مرة أخرى إلى أسواق المشغولات الذهبية وانتعشت مبيعات عيار 21 حيث كانت قيمته 866 جنيها وعيار 18 بقيمة 733 جنيها.

ومن جانبه رأى الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الشرق الأوسط سابقا أن هناك حالة من التذبذب فى أسعار الذهب عالميا بسبب ارتباطه بالدولار انتعاش منوها إلى اشتعال الحروب التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى إلى ضغوط كبيرة على الدولار وبالتالى تراجع قيمته وفى المقابل ارتفاع سعر الذهب.

فيما حدد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، 3 عوامل مؤثرة فى سعر الذهب سواء انخفاضا أو ارتفاعا تتمثل فى حجم الإنتاج والطلب العالمى عليه والفجوة بينهما وأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى معدلات النمو الصناعى المرتبطة بالنمو الاقتصادى العالمى.

وتوقعت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها أن الفترة القادمة تميل أسعار الذهب عالميا إلى الارتفاع وأن العودة إلى 2000 دولار ليست بعيدة عن المستوى الحالي مع الأخذ فى الاعتبار تأزيم نتائج الانتخابات الأمريكية بجانب الموجة الثانية من كوفيد -19 .

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم استقرارا .

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 977 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 845 جنيهًا.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 733 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6840 جنيهًا فيما بلغت سعر أوقية الذهب 1959 دولارا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنون المعدن الأصفر.. 3 عوامل تتحكم فى ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.. تفاصيل

بعد جنون الأسعار .. تراجع شراء الذهب في مصر بنسبة 70% والإمارات 86٪ والسعودية80٪

أسباب انخفاض الذهب عالميا 75 دولار فى 5 أيام .. اعرف التفاصيل

سبائك الكويت: استقرار أسعار الذهب الخام في السوق المصرية

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-8-2020

خبير معادن: سوق الذهب المصري انتعش بصورة أكبر الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

تصريح لافت لمسئولة إماراتية كبيرة حول السلام مع إسرائيل.. وهذا ما قالته

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

خاص| غضب داخل الأهلي من قرارات إبراهيم نور الدين بـ مباراة الاتحاد

الحكومة: قطع المرافق على الشقق المخالفة.. وسعر الوحدات سيرتفع عقب التصالح

الليلة بـ 600 ألف جنيه.. عطلة محمد رمضان في دبي تتكلف هذا المبلغ.. فيديو

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعراض وعلاج القولون العصبى بـ اليانسون

أسعار Chevrolet شيفروليه 2020 في مصر

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس