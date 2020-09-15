بسبب إقبال المصريين على شرائه كملاذ آمن.. سبائك الكويت: انتعاش سوق الذهب فى مصر وتوقعات بارتفاعه عالميا

كشفت مجموعة سبائك الكويت، أن سوق الذهب المصري ظهر أكثر تفاعلًا مع استقرار أسعار الذهب حيث استقر الجرام الخام عيار 24 عند 977 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي وارتفع سعر الجنيه الذهب مسجلًا 6840 جنيها واستمر الإقبال على شراء السبائك و الذهب الخام بصورة أكبر من السابق.
وأرجعت المجموعة، الإقبال على شراء الذهب إلي عدم وضوح الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا وهو الأمر الذي جعل الأغلبية تميل إلى الملاذات الآمنة خاصة وأن الشعب المصري بطبيعته يلجأ للذهب في كل الأحوال الاقتصادية.
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ومن جانبه أكد رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن حركة الشراء عادت مرة أخرى إلى أسواق المشغولات الذهبية وانتعشت مبيعات عيار 21 حيث كانت قيمته 866 جنيها وعيار 18 بقيمة 733 جنيها.
ومن جانبه رأى الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الشرق الأوسط سابقا أن هناك حالة من التذبذب فى أسعار الذهب عالميا بسبب ارتباطه بالدولار انتعاش منوها إلى اشتعال الحروب التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى إلى ضغوط كبيرة على الدولار وبالتالى تراجع قيمته وفى المقابل ارتفاع سعر الذهب.
فيما حدد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، 3 عوامل مؤثرة فى سعر الذهب سواء انخفاضا أو ارتفاعا تتمثل فى حجم الإنتاج والطلب العالمى عليه والفجوة بينهما وأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى معدلات النمو الصناعى المرتبطة بالنمو الاقتصادى العالمى.
وتوقعت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها أن الفترة القادمة تميل أسعار الذهب عالميا إلى الارتفاع وأن العودة إلى 2000 دولار ليست بعيدة عن المستوى الحالي مع الأخذ فى الاعتبار تأزيم نتائج الانتخابات الأمريكية بجانب الموجة الثانية من كوفيد -19 .
وأرجعت المجموعة، الإقبال على شراء الذهب إلي عدم وضوح الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا وهو الأمر الذي جعل الأغلبية تميل إلى الملاذات الآمنة خاصة وأن الشعب المصري بطبيعته يلجأ للذهب في كل الأحوال الاقتصادية.
اقرأ أيضا ..سبائك الكويت: الذهب يقاوم قوة الدولار وانتعاش بورصة الأسهم
ومن جانبه أكد رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن حركة الشراء عادت مرة أخرى إلى أسواق المشغولات الذهبية وانتعشت مبيعات عيار 21 حيث كانت قيمته 866 جنيها وعيار 18 بقيمة 733 جنيها.
ومن جانبه رأى الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الشرق الأوسط سابقا أن هناك حالة من التذبذب فى أسعار الذهب عالميا بسبب ارتباطه بالدولار انتعاش منوها إلى اشتعال الحروب التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى إلى ضغوط كبيرة على الدولار وبالتالى تراجع قيمته وفى المقابل ارتفاع سعر الذهب.
فيما حدد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، 3 عوامل مؤثرة فى سعر الذهب سواء انخفاضا أو ارتفاعا تتمثل فى حجم الإنتاج والطلب العالمى عليه والفجوة بينهما وأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى معدلات النمو الصناعى المرتبطة بالنمو الاقتصادى العالمى.
وتوقعت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها أن الفترة القادمة تميل أسعار الذهب عالميا إلى الارتفاع وأن العودة إلى 2000 دولار ليست بعيدة عن المستوى الحالي مع الأخذ فى الاعتبار تأزيم نتائج الانتخابات الأمريكية بجانب الموجة الثانية من كوفيد -19 .