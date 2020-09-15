بسبب إقبال المصريين على شرائه كملاذ آمن.. سبائك الكويت: انتعاش سوق الذهب فى مصر وتوقعات بارتفاعه عالميا





وسجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم استقرارا .

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 977 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 845 جنيهًا.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 733 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6840 جنيهًا فيما بلغت سعر أوقية الذهب 1959 دولارا.

ومن جانبه أكد رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن حركة الشراء عادت مرة أخرى إلى أسواق المشغولات الذهبية وانتعشت مبيعات عيار 21 حيث كانت قيمته 866 جنيها وعيار 18 بقيمة 733 جنيها.ومن جانبه رأى الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الشرق الأوسط سابقا أن هناك حالة من التذبذب فى أسعار الذهب عالميا بسبب ارتباطه بالدولار انتعاش منوها إلى اشتعال الحروب التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى إلى ضغوط كبيرة على الدولار وبالتالى تراجع قيمته وفى المقابل ارتفاع سعر الذهب.فيما حدد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، 3 عوامل مؤثرة فى سعر الذهب سواء انخفاضا أو ارتفاعا تتمثل فى حجم الإنتاج والطلب العالمى عليه والفجوة بينهما وأسعار الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى معدلات النمو الصناعى المرتبطة بالنمو الاقتصادى العالمى.وتوقعت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها أن الفترة القادمة تميل أسعار الذهب عالميا إلى الارتفاع وأن العودة إلى 2000 دولار ليست بعيدة عن المستوى الحالي مع الأخذ فى الاعتبار تأزيم نتائج الانتخابات الأمريكية بجانب الموجة الثانية من كوفيد -19 .