سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون ضريبة الدخل في البلاد.





وبحسب وكالة الأنباء العمانية، قال المرسوم السلطاني:"بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وبعد العرض على مجلس عُمان،





ونص التعديل الجديد في القانون على استبدال عبارة رئيس جهاز الضرائب بعبارة وزير المالية.





وأضاف أنه يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهم.



