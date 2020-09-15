موازنة المواطن 2020 /2021.. المالية :11.3 % زيادة فى مخصصات الأجور و33.7٪ للسلع

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة 2020/2021 التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الانفاق العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.









وأضاف معيط ،أنه تم زيادة مخصصات قطاع التعليم إلي 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها اكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي.





جاء ذلك فى موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلى " و الذى تصدره وزارة المالية للعام السابع علي التوالي.









تابع " موازنة المواطن توضح ايضا اهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في انشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في اسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 اكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وانشاء 5 جامعات اهلية جديدة إلي جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء".





واوضح معيط، أن الانفاق العام علي قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلي 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.



