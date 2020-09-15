شاهد.. نيسان ميكرا اليابانية في ثوبها الفرنسي الجديد

أعلنت شركة رينو في تحالف جديد بين قطبي صناعة السيارات اليابانية والفرنسية عن إنتاج وتطوير الجيل الجديد من سيارة ميكرا لشركة نيسان .

وقال أشواني جوبتا رئيس العمليات في شركة نيسان من خلال مقابلة له مع صحيفة لوموند الفرنسية إن خطة التطوير الخاصة بالسيارة نيسان ميكرا .

تنص على أن تتولى كل صانعة سيارات في التحالف عاتق التطوير في طرازات محددة، مؤكدًا أن رينو سوف تتولى مسؤولية تطوير وتصنيع الجيل القادم من ميكرا.





يذكر ان ميكرا هي المنافس القوي للسيارة فولكس فاجن بولو والسيارة فورد فييستا حيث تستمد السيارة نيسان ميكرا قوتها من محرك بثلاث أسطوانات سعة واحد لتر بقوة 114 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي ذات 6 سرعات.

الاتفاقية الجديدة بين رينو ونيسان ستضع استراتيجيات جديدة كليا في التعاون المشترك حيث تعمل رينو على تطوير طرازات B-SUV الصغيرة المستقبلية الخاصة بالتحالف، مثل السيارة رينو كابتور والسيارة نيسان جوك.

وستقوم نيسان بتطوير الجيل القادم من طرازات

C-SUV