متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك

متحف الموزاييك يقع فى وسط محافظة الإسكندرية ، ويعد أول متحف متخصص فى مصر لعرض الفسيفساء الأثرية ، ليكون ايقونة مستنيرة ، فريدة من نوعها ، يقبل عليها السائحون .





وترجع كلمة الموزاييك للغة اليونانية ، و التى تعني باللغة العربية "الفسيفساء" ، والتى تعرف بأنها اله الفن والجمال ، عند اليونانيين .





وسيستمتع الزوار بمشاهدة قطع الفسيفساء الاثرية ، التى ضمت من جميع المتاحف المصرية ، أبرزها الاثار التى عثر عليها بشارع شامبليون ، والتى تحتوى على حيوانات و بغبغاء ، بالاضافة الى ارضية لاقدم منازل الاسكندرية.





ويحتوى المتحف على ، لوحة الإلهة ميدوزا ، بالاضافة الى العديد من اللوحات الفنية ، التى تجسد فنون العصر اليونانى و الروماني .





كما يعرض فى المتحف ، فسيفساء أفلاطون والتى ترجع إلى نهاية القرن الثاني ، كما تجد العديد من الجداريات .