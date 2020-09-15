AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
متحف الموزاييك يقع فى وسط محافظة الإسكندرية ، ويعد أول متحف متخصص فى مصر لعرض الفسيفساء الأثرية ، ليكون ايقونة مستنيرة ، فريدة من نوعها ، يقبل عليها السائحون .

وترجع كلمة الموزاييك للغة اليونانية ، و التى تعني باللغة العربية "الفسيفساء" ، والتى تعرف بأنها اله الفن والجمال ، عند اليونانيين .

وسيستمتع الزوار بمشاهدة قطع الفسيفساء الاثرية ، التى ضمت من جميع المتاحف المصرية ، أبرزها الاثار التى عثر عليها بشارع شامبليون ، والتى تحتوى على حيوانات و بغبغاء ، بالاضافة الى ارضية لاقدم منازل الاسكندرية.

ويحتوى المتحف على ، لوحة الإلهة ميدوزا ، بالاضافة الى العديد من اللوحات الفنية ، التى تجسد فنون العصر اليونانى و الروماني .

كما يعرض فى المتحف ، فسيفساء أفلاطون والتى ترجع إلى نهاية القرن الثاني ، كما تجد العديد من الجداريات .
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
متحف الموزاييك بـ الاسكندرية .. تاريخ الـ فسيفساء الأثرية بين يديك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتجول في متحف النوبة ويطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وضع اللمسات النهائية لمتحف المطار تمهيدا للافتتاح.. صور

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومى للحضارة بالفسطاط

مصر متحف العالم للسياحة الثقافية.. أُثريون: السائح على موعد مع آثار الجدود

ترشيحاتنا

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

هل التسمية شرط لصحة الوضوء ؟..الإفتاء تجيب

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

مدير الصندوق الروسي: مصر مركز لإمداد إفريقيا بلقاح سبوتنيك 5 لعلاج كورونا

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور