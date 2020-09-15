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فن

بـ إطلالة جديدة.. شاهد: منال سلامة تتألق فى أحدث ظهور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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سيد احمد - ميرنا محمود
نشرت الفنانة منال سلامة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت منال على الصورة قائلة " صباح الخير " ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :


صباح الورد - منورة - صباح الفل  - قمر 

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يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة كان مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيم حسن وهبه مجدي وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وأحمد بدير وصفاء الطوخي ومي كساب ولقاء سويدان وشريف خير الله، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.


ولم تتمالك منال سلامة نفسها وظلت تضحك على ما فعله زوجها، وكتبت معلقة على الفيديو: "أخرة الحظر".

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‏صباح الخير💕

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