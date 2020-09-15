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فن

شيخ الشباب.. أصالة تدعم حسين الجسمي بعد النجاح الساحق لأغنيته بالبنط العريض

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة أصالة رسالة دعم للمطرب حسين الجسمي بعد النجاح العظيم الذي حققتة أغنية بالبنط العريض  


وكتبت أصالة من خاصية المستوى من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام": "تستاهل كل النجاح يا شيخ الشباب".

 



وحققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، 106 ملايين و108 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 أغسطس الماضي. 



وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".


ومن كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبة.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
شيخ الشباب.. أصالة تدعم حسين الجسمي بعد النجاح الساحق لأغنيته بالبنط العريض
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