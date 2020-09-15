شيخ الشباب.. أصالة تدعم حسين الجسمي بعد النجاح الساحق لأغنيته بالبنط العريض

وحققت أغنية " بالبنط العريض " للفنان الإماراتي حسين الجسمي، 106 ملايين و108 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 أغسطس الماضي.













وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".









ومن كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبة.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".









يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.