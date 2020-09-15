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توك شو

مع صاحبة السعادة| أحمد حلمي: اتقدمت لـ منى ومكانش حيلتى حاجة| واكتشفت أولادي في فترة الحظر..فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:21 م
أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى
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فرح علاء الخولي
كسر الفنان احمد حلمي بلقائه امس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، حالة الملل والتوتر التي نعيشها منذ اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي عرضتنا الى الحظر الإجباري، حيث روى تفاصيل حياته مع أسرته طوال فترة الحظر منذ بداية جائحة كورونا.

واوضح احمد حلمي انه في تلك الفترة بدأ ان يكتشف اولاده وصعوبة تربيتهم، بالاضافة الى انه كشف تفاصيل تعارفه مع منى زكي وكيف عبر لها عن حبه الشديد وكيف دبر مصاريف الزواج برغم انه كان في بداية مشواره الفني.

وكشف الفنان أحمد حلمي، كيف كان يقضي أيام حظر التجول في ظل أزمة فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حلمي إنني لا أحب الخروج من المنزل بطبيعتي لذلك كان سهل التعامل مع فترة حظر الحركة، مضيفا أن هذه الفترة كانت مهمة لإعادة اكتشاف أسرتي من جديد.

وأضاف حلمي: "اكتشفت شوية حاجات في البيت، شوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش، وجمعت شوية كتب وقلت حان وقت القراءة، وقلت هرسم، وبرضه مكنتش بقوم من على الكنبة".

وخلال الحلقة، سخر الفنان أحمد حلمي، من ابنته، قائلا: "مَكَنِتش بتعرف تعمل الكيكة، وعملت كيكة، ومش عاوز أطلَّع كلام عشان متضايقش، كررتها مرة واتنين، وبعد كده بقت كل ما تيجي تعمل كيكة، أقولها ليه، تعالي اقعدي جنبي، انتي وحشاني، لحد ما عرفت تعملها، وبقينا نطلب منها تعمل الكيكة".

وتحدث لأول مرة عن تفاصيل وأسباب تخطيه مرحلة الثانوية العامة بصعوبة، مؤكدا أنه لم يكن طالبا متفوقا خلال مراحل الدراسة. 

ولفت حلمي، الى إنه رسب في مرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات متتاليه، مضيفا ان لهذا الرسوب أسباب قوية.

وعقب حلمي "قعدت ادرس براحتي في ثانوية عامه، وبعد عامين سقوط في الثانوية العامة اكتشفت اني كنت بدرس منهج مختلف".

ومن ثم كشف الفنان أحمد حلمي، عن المصدر الذي استطاع الحصول منه على مبلغ كبير وصل إلى 40 ألف جنيه؛ لدفعها شبكة لزوجته منى زكي.

وقال حلمي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي" الاثنين، إن الأجر الذي تلقاه في أول إعلان شارك فيه مع الفنان محمد سعد لإحدى شركات الاتصالات، عقب مشاركتهما في فيلم "55 إسعاف".

وأضاف الفنان أحمد حلمي، أصريت على الحصول على 40 ألف جنيه مقابل اشتراكي في هذا الإعلان؛ وذلك لشراء شبكة للفنانة منى زكي.

وعن تفاصيل يوم حفل زفافه مع الفنانة منى زكي، قال إنه كان مليئا بالمغامرات، :"فرحنا كان زحمة بزيادة، كل الناس جت، والكوشة كانت هتقع بينا، وكل الناس حبابينا جت والزملاء".

وتابع الفنان أحمد حلمي، أن الفنان عادل إمام، وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز حضروا، وناس معجبين كمان، وقضينا شهر العسل في جنوب أفريقيا بسبب تصوير منى زكي لمشاهد فيلمها هناك".

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