معرض دولي للعقارات المصرية «أون لاين» بالخليج خلال أكتوبر





تنطلق فعاليات معرض العقارات الدولى خلال شهر أكتوبر المقبل "أون لاين" وذلك فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر فى إطار سعى الدولة لزيادة تصدير العقارات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج التى تضم عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج .





ويستهدف المعرض الترويج للمشروعات العقارية المصرية بالقطاعين الحكومى والخاص، وخاصة فى المناطق الجديد مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة ومنطقة الجلالة، وبعض المدن الجديدة بالجيل الرابع فى مختلف المحافظات.





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قال محمد الصعيدي المدير التنفيذي للمعرض، إن هناك منصة عقارية إلكترونية متخصصة عبر شبكة الإنترنت بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للتتواكب مع المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية بصفة عامة والسوق العقارى بصفة خاصة بسبب جائحة كورونا بهدف الترويج للعقارات المصرية فى منطقة دول الخليج العربى .





وأوضح الصعيدى، أنه على الرغم من الأوضاع التى ألمت بالقطاع العقارى فى دول المنطقة خلال الشهور الماضية بسبب وباء كورونا إلا أن السوق المصرى شهد طفرة فى حجم المشروعات الجديدة المطروحة خلال تلك الفترة بالإضافة بجهد وإصرار من الحكومة ودعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية الحكيمة بالإضافة إلى حالة الرواج التى بدأ يشهدها السوق تدريجيًا.





وأشار، إلى أن المعرض يستهدف الوصول إلى شرائح المصريين المختلفة المقييمن بالخليج والتعريف بالمشروعات الجديدة ومساعدة الشركات العقارية فى تحقيق مستهدفاتها البيعية من خلال قاعدة العملاء التى تمتلكها الشركة فى دول الإمارات والسعودية والكويت والبحرين بالإضافة إلى السوق المصرى.





وذلك فضلًا عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في الإستثمار العقاري في مصر في ظل الإستقرار التي تشهده مصر حاليا، وبعد صدور عدة مميزات من الدولة المصرية مقابل شراء الأجانب لعقار مصري بقيمة تتجاوز 100 ألف دولار.



