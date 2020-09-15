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أخبار العالم

ترامب يجري محادثات ثنائية مع عبد الله بن زايد في البيت الأبيض

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد في البيت الأبيض.

واستقبل ترامب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يرأس الوفد الإماراتي، وواستقبل ترامب كذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وأجرى مباحثات  ثنائية معه قبيل انطلاق مراسم توقيع اتفاقيات السلام.

ويرأس الوفد الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينتظر وصوله.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن توفد سلطنة عُمان ممثلًا عنها، اليوم، إلى البيت الأبيض لحضور حفل توقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وقال المسؤول إن من المتوقع حضور سفير سلطنة عُمان في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يزيد هذا التطور التكهنات بأن السلطنة ستكون الدولة الخليجية التالية التي توقع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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