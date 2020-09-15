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توك شو

بسبب فيروس كورونا .. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:09 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قسم التوك شو
أبدى "أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، تخوفه من زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة .

طالب "المنظرى" خلال المؤتمر الذى عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن تأثر الخدمات الصحية الأساسية بجائحة كورونا، دول وشعوب الشرق الأوسط بالتحلي باليقظة وإيجاد سبل للتصدي لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى.

وأشار مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إلى أنه مازالت الشعوب فى خطر ولابد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية والصحية واهمها ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وإتباع تدابير النظافة الشخصية ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها . 
 
يعيش العالم وباء فيروس covid-19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام والذى تسبب فى إصابة ما يقرب من 29.3 مليون شخص حول العالم .
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