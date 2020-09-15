بتخفيضات 40% .. معرض عودة المدارس يعود خلال زمن كورونا في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، منذ قليل ، معرض"العودة للدراسة" المقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع بمنطقة كورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط .





وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .





وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض الذي جاء بمشاركة ٥٠ عارض ويستمر لمدة شهر، حيث يضم كافة المستلزمات المدرسية من زى مدرسى لكافة المراحل التعليمية و أدوات مكتبية و أحذية وحقائب مدرسية بتخفيضات تتراوح من ٢٥ إلى ٥٠٪، هذا وقد وجهت المحافظ بالإعلان عن أسعار كافة السلع أمام المواطنين وزائرى المعرض ومراعاة تخفيض الأسعار لتتناسب مع محدودى الدخل .





وأكدت أهمية الإشراف الدائم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من الازدحام و الالتزام بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.





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وقالت محافظ دمياط إن المعرض يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" وسعى كافة أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور، وتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .



