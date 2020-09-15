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أخبار العالم

مسئول إسرائيلي كبير يتوقع معارك عنيفة مع الفلسطينيين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:01 م
وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس
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محمد علي

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، من اندلاع مواجهات عنيفة في الضفة الغربية وغزة عقب توقيع اتفاقات السلام ، في تغييرٍ سريع لما سبق وإن قاله من ساعات قليلة حول دعوته لعقد مفاوضات مع الفلسطينيين.


وقال "جانتس"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، "لا أستبعد اندلاع مواجهات في الضفة الغربية، عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى".


وأضاف أنه "يتوقع تصعيدا في قطاع غزة، خلال الشهر المقبل"، وهو مايشير إلى ربما حدوث  تصعيد إسرائيلي إذا ما احتج الفلسطينيون، وهو ما قد يقلل فرص أي حوار مرتقب.


وحول توقيع اتفاقية السلام، قال "اتفاق السلام يعتبر عيدا للبلاد، لكن لدينا مسؤولية أن نحقق هذه المصالحة أيضا في ما بيننا داخل إسرائيل".


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