تخلصي من الإسمرار.. وصفة دقيق الأرز لتفتيح الإبطين

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة الإسمرار تحت الإبطين التي تجعل مظهرهن أسوأ ولا تستطعن إزالته بسهولة.





نقدم لكم طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة لتفتيح تحت الابطين باستخدام دقيق الأرز كعامل تطهير طبيعي ، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة السموم وفقا لما قدمه موقع "بولد سكاى" .