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مرأة

تخلصي من الإسمرار.. وصفة دقيق الأرز لتفتيح الإبطين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:01 م
تخلصي من الاسمرار..
تخلصي من الاسمرار.. وصفة دقيق الأرز لتفتيح الابطين
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من مشكلة الإسمرار تحت الإبطين التي تجعل مظهرهن أسوأ ولا تستطعن إزالته بسهولة.

نقدم لكم طريقة عمل وصفة طبيعية فعالة لتفتيح تحت الابطين باستخدام دقيق الأرز كعامل تطهير طبيعي ، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة السموم وفقا لما قدمه موقع "بولد سكاى" .

مكونات وصفة تفتيح الابطين:
2 ملعقة كبيرة خل التفاح 
1 ملعقة كبيرة دقيق الأرز

طريقة عمل وصفة تفتيح الابطين
في وعاء اخلطي ملعقتين كبيرتين خل التفاح مع دقيق الأرز.
اجعليه معجونًا ناعمًا وضعه على الإبط. 
اتركيه المعجون لمدة 15-20 دقيقة.
اغسليه بالماء الفاتر. 
كررى استخدام الوصفة كل يوم
 
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