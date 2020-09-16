الوطنية للانتخابات: نظرنا تظلما واحدا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للتنتخابات، إن الهيئة تعلن اليوم نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ.









وكشف لاشين، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، أن الهيئة نظرت تظلما واحدا فيما يخص جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ونظرت فيه بالرفض .

وتابع ، أنه بعد الإطلاع على الدستور وأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، وأحكام القانون رقم 198 لسنة 2027 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأشار إلى أنه ب عرض المحضر الخاص بالنتائج فى جميع المحافظات التى جرت فيها الإعادة على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم 16 سبتمبر بإعتماد محضر الجهاز التنفيذى ونتيجة الانتخابات .



