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الوطنية للانتخابات: نظرنا تظلما واحدا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:24 م
مستشار لاشين إبراهيم
مستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
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شيرين عادل
قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للتنتخابات،   إن  الهيئة تعلن اليوم نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ.


وكشف لاشين، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، أن  الهيئة نظرت تظلما واحدا فيما يخص جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ ونظرت فيه بالرفض .
 
وتابع ، أنه  بعد الإطلاع على الدستور وأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014  وأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ،  وأحكام القانون رقم 198 لسنة 2027 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه  ب عرض المحضر الخاص بالنتائج فى جميع المحافظات التى جرت فيها الإعادة على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات  بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم 16 سبتمبر بإعتماد محضر الجهاز التنفيذى ونتيجة الانتخابات . 

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