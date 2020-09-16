الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين الفائزين على النظام الفردى بـ الشيوخ





وأضاف لاشين إبراهيم، خلال كلمة المذاعة اليوم ، أنه تم اعتماد فوز المرشحين فى محافظة كفر الشيخ اشرف ممدوح شعبان ، على العجوانى ، ومحافظ الجيزة عمرو ابراهيم محمد على .





وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إلى أن محافظة بنى سويف فاز فيها نبيل حميده عبد الخالق ثروت ، ومحافظة أسيوط محمد عبد المنعم زين ، عادل محمد حجازي ، مصطفى محمود .





وتابع أن محافظة سوهاج فاز فيها محمود عبد الرحيم ، احمد فوزى محمود أحمد ، محافظة قنا محمد كمال ، أبو النجاة ، عبد الفتاح حسن ، الأقصر محمد عبدالعليم ، محمد إبراهيم .





وأكد أن محافظة دمياط أحمد عبد الشافى ، محافظة بورسعيد عاطف محمد حسنين ، ومحافظة الإسماعيلية رمضان محمد على غنيم .

قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه تم اعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وهم : محافظة القليوبية أبو سريع إمام عفيفى ، محافظة المنوفية هشام على أحمد على .