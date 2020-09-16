AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يفوز على وادي دجلة بثنائية ويشعل المنافسة على المربع الذهبي للدوري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:28 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
محمد رشاد
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بهدفين دون رد على مضيفه وادي دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري .


الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 48 فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري متساويا مع المقاولون العرب، خلف الزمالك صاحب الـ52 نقطة ، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر .


ملخص المباراة
بدأ اللقاء بمحاولات من كلا الفريقين لتسجيل هدف مبكر لكن لم ينجح أحدهما ولم يخضع أي من الحارسين لضغط أو اختبارات حقيقية ليستمر التعادل السلبي.


وانفرد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز تمامًا بالحارس محمد عبد المنصف بعد مرور نصف ساعة من البداية ليسدد كُرة أرضية تصدى لها حارس دجلة.


وانفرد محمد هلال لاعب دجلة في الدقيقة 39 ليسدد قذيفة ارتدت من العارضة وأثناء ندم اللاعب على الفرصة الضائعة أنقذته راية الحكم المساعد بإعلان تسلله وإعادة الكرة إلى بيراميدز.


وانطلق إبراهيم عادل في الدقيقة 49 وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بيمناه علت العارضة بقليل لتضيع فرصة التقدم لبيراميدز.


وفي الدقيقة 60 أنهى الغاني جون أنطوي التعادل السلبي بتسجيل هدف أول لصالح بيراميدز ليتقدم لفريقه ويحتفل بعد عرضية حولها برأسية متقنة إلى الشباك.


وأضاف أنطوي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء بعدما سدد الكرة على يمين الحارس محمد عبد المنصف الذي ذهب إلى الاتجاه المعاكس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ووادي دجلة.. الأبيض يضغط ويسعى لتسجيل الهدف الأول بعد 60 دقيقة

الزمالك ووادي دجلة.. هجمات متبادلة ومحاولات مستمرة للتسجيل طوال 75 دقيقة

في مباراة الإصابات.. الأهلي يفوز 3-0 على أسوان في الدوري المصري

وادي دجلة يفرض التعادل الإيجابي على الإسماعيلي بالدوري

وادي دجلة يهزم المقاصة 3-1 ويقفز إلى المركز الـ11 في جدول الدوري

الزمالك يهزم إنبي بهدف الونش ويطارد بيراميدز على المركز الثاني.. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

طارق شوقي يعلن مفاجأة للمعلمين.. ويكشف عن بدائل الدروس الخصوصية

إضافة كبيرة للفريق.. شوبير يعلق على مشاركة حسين الشحات في مران الأهلي

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

AdvertisementS

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

أمير عبدالعزيز: بطولتان وفوز على الأهلي وبيراميدز سبب رحيلي عن الزمالك

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

تعرف على الجهاز المعاون لـ رضا عبد العال في الإدارة الفنية لطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس كلاسيك.. أحدث جلسة تصوير لـ مايا دياب.. شاهد

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة