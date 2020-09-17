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فن

بعد طرح ألبومها الجديد لا تستسلم.. الجمهور يبحث عن أصالة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح ألبومها الأخير "لا تستسلم". 

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض المقاطع من الألبوم.

وكتبت معلقة: "ألبوم لا تستسلم متاح الآن". 

وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
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