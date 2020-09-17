بعد طرح ألبومها الجديد لا تستسلم.. الجمهور يبحث عن أصالة

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض المقاطع من الألبوم.





وكتبت معلقة: "ألبوم لا تستسلم متاح الآن".





وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".



