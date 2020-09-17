السفير الفرنسى بالقاهرة يشيد بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

أكد ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة أهمية مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي iwsp1، وحرصا على متابعة نهاية المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة الغربية، لتأثيره الكبير على تغيير الحياة للافضل، من خلال توفير المياه النقية وتحسين جودتها.





جاء ذلك أثناء تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه المحلة القديمة ، وزيادة قدرة المحطة (من 360 لتر / ثانية إلى 800 لتر / ثانية)، بقيمة ١٩٠ مليون جنيه لخدمة 345 آلف نسمة بمدينة المحلة الكبرى، بحضور كلا من السفير الفرنسى ستيفان روماتيه والسفير الألمانى سيريل چان نون وسفير الاتحاد الأوروبى،كريستيان برجر





وأكد أن المشروع يساعد على تهيئة بيئة صحية، وكل الجهات المانحة تفخر بتمويل تلك المشروعات التى تساعد على تحسين الحياة.





ووجه الشكر للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء هذا المشروع الذى يساعد على تحسين حياة المواطنين بمدينة المحلة.