في استجابة فورية.. إنقاذ طفلين عقب حدوث انهيار جزئي بالمنزل محل سكنهم بمنفلوط

نجحت الأجهزة الأمنية من إنقاذ طفلين عقب حدوث انهيار جزئى بالمنزل محل سكنهم بمنفلوط.







تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بانهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة المركز.





على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وبالفحص تبين انهيار سقف الطابق الثاني لمنزل ملك أحد المواطنين بدائرة المركز.. وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج طفلين من أسفل الأنقاض.





وقد لاقى ذلك استحسان من أسرة الطفلين والأهالى الذين توجهوا بالشكر لجهاز الشرطة.



