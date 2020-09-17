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أخبار العالم

إصابة الآلاف.. مرض جديد يضرب الصين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:14 م
مرض البروسيلا
مرض البروسيلا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في الصين، أن آلافا من الأشخاص في شمال غرب البلاد أثبتت إصابتهم بمرض بكتيري، تفشى عن طريق تسرب في شركة أدوية بيولوجية العام الماضي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكدت لجنة الصحة بمدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو، إصابة 3245 شخصًا بمرض البروسيلا، الذي غالبًا ما يكون ناتجًا عن ملامسة الماشية التي تحمل تلك البكتيريا.


وقالت لجنة الصحة بالمدينة، إن 1401 شخص آخرين ثبتت إصابتهم مبدئيًا، بالرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات.

وإجماليا، اختبرت السلطات 21847 شخصًا من أصل 2.9 مليون نسمة في المدينة.

وحسب الشبكة الأمريكية، يمكن أن يسبب هذا المرض المعروف أيضًا باسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط، أعراضًا تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب، في حين أن هذه الأعراض قد تهدأ، لكن يمكن أن تصبح بعض الأعراض مزمنة أو لا تختفي أبدًا، مثل: التهاب المفاصل أو تورم في أعضاء معينة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة.

وأكدت المراكز أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر جدًا، حيث يصاب معظم الناس عن طريق تناول طعام ملوث أو استنشاق تلك البكتيريا.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن تفشي هذا المرض نتج عن تسرب في مصنع أدوية بيولوجية بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس من العام الماضي، وفقًا للجنة الصحة بالمدينة، وذلك أثناء لقاح للمرض، حيث استخدم المصنع مطهرات منتهية الصلاحية ولم القضاء على جميع البكتيريا ما أدى إلى تشربه إلى الهواء، ونقله إلى معهد لانتشو للأبحاث البيطرية، حيث ظهر لأول مرة.
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